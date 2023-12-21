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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede ödemesinde beklenen tarih

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içerisinde barındıran Torba Yasa görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisinin ardından devam edilecek. Teklifin yeni yıla girmeden yasalaşması ve çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede ödemesinde beklenen tarih

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.

ödemelerinin hızla yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının tüm çalışmaları tamamladığı da öğrenildi.

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