Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede ödemesinde beklenen tarih

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti.



Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.

İkramiye ödemelerinin hızla yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının tüm çalışmaları tamamladığı da öğrenildi.