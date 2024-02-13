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Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, cari denge aralık ayında 2,1 milyar dolar açık verdi. 2023'ün tamamında açık 45 milyar milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu

aralık ayı cari denge rakamlarını açıkladı.

Cari denge aralık ayında 2,1 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4 milyar 162 milyon dolar fazla verdi.

2023'ün tamamında açık 45 milyar milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açık 2022'ye göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 317 milyon dolar olurken, 2023'ün tamamında 4,7 milyar dolarlık giriş oldu.

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