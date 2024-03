Çekmeköy - Taşdelen - Alemdağ köprülü kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni’nde konuştu. Çekmeköy’ün son yıllarda İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul’da demiryolundan havayoluna, karayolundan kent içi raylı sistem hatlarına kadar ulaşımın her modunda dev projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı. Geçtiğimiz aylarda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini ikiye katlayacak 2’nci pistinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “29 Ocak’ta Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 26 Şubat’ta Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı, 10 Mart’ta Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosunu hizmete açtık. Daha dün Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla birlikte Atatürk Havalimanımızın eski terminal binalarını Türkiye’nin en büyük teknoparkına dönüştürecek Terminal İstanbul’un tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. İstanbul’u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacak önemli bir adım attık. Bugün de İstanbul karayolu ulaşım ağının gücüne güç katacak Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı’nı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



SEYAHAT SÜRESİ 16 DAKİKADAN 1 DAKİKAYA DÜŞTÜ



Çekmeköy’ün sürekli gelişen yapısını destekleyen karayolu yatırımları kapsamında, İstanbul-Şile Devlet Yolu’nun Çekmeköy geçişinde Köprülü Kavşak projesini hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, projenin 118 metrelik 2 adet köprüden oluştuğunu ve bağlantı yolları ile birlikte 950 metreye ulaştığını anlattı. Uraloğlu, “Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağımızı; Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında inşa ettik. Mevcutta Yenidoğan Kavşağı’nın üzerinden sağlanan ulaşımı yeni kavşağımız ile çok daha verimli kıldık. Kavşağımızla, İstanbul yönünden Çekmeköy’e, Çekmeköy’deki trafiğin de devlet yolunun her iki yakasına ulaşımını 3 kilometre kısalttık. Seyahat süresini 16 dakikadan 1 dakikaya indirdik. Çekmeköy’e hizmet veren kavşak sayısı artırarak, trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Böylece bu kavşağımız ile zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 44 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 403 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Projemiz ile ayrıca olası bir İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine büyük katkı sağlayacak ve trafik tıkanıklığından dolayı oluşacak olumsuz durumların önüne de şimdiden geçmiş olduk. Biliyorsunuz olası depremlerde yol, köprü, tünel ve viyadüklerin ulaşıma hizmet vermesi hayati önem taşımaktadır" dedi.



KUZEY MARMARA OTOYOLU, 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI



Bakan Uraloğlu, olası deprem senaryolarında İstanbul’un diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olmasına yönelik alternatif güzergâhların bulunması açısından Kuzey Marmara Otoyolu’nun çok önemli olduğunu vurguladı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapım aşamasında kullanılan birçok farklı sismik izolatörlerle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğini açıklayan Uraloğlu, “Olası bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan yapılabilecektir. Bu açından bakıldığında Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak yapım çalışmaları devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin de İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bu tünelimizde tamamlandığında da Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve işyerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu’na ve İstanbul’un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacak. Aynı şekilde İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişimi oldukça kolaylaşacaktır" diye konuştu.



ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TRENİ, 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK



Bakan Uraloğlu, İstanbul’un ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda son 22 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Açılışı yapılan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı ve yapımı devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli gibi projelerle İstanbul kent içi trafiğine “nefes aldırdıklarını” kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu da 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 811 kilometreye çıkardıklarını anlattı. İstanbul’daki yatırımlarının ulaşımın tüm modlarını kapsadığına da işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:



“İstanbul Havalimanımız dev kapasitesiyle, Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır. 2023 yılının son günlerinde Sabiha Gökçen Havalimanımızın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak 2. Pistinin açılışını da gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız ile İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Dünya’da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesini de inşa ettik. Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını kaldırarak İstanbul’un siluetine önemli bir katkı sağladık. Bölgedeki elektromanyetik alan değerini Avrupa standardının dahi neredeyse üçte birine indirerek İstanbulluları elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden kurtardık ve daha sağlıklı bir yaşam sunduk. Demiryolu ve kentiçi raylı sistem projeleriyle de şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinin ön proje çalışmalarını da tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebze’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık.”



“BİRİLERİNİN 5 YILDA KAZANDIRDIĞI 8 KİLOMETRE RAYLI SİSTEMİ, BİZ TEK PROJEYLE YAPIYORUZ”



Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Gayrettepe -İstanbul Havalimanı Hattı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı gibi 7 adet raylı sistem projesiyle İstanbul’a 147,7 kilometre raylı sistem hattı kazandırdıklarını söyledi, Uraloğlu, “Bu arada sizlerle bir müjde de paylaşmış olayım. 2 gün sonra da Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometre yeni metro hattı daha açacağız. İstanbul’a birilerinin 5 yılda kazandırdığı 8 kilometre raylı sistem hattı uzunluğunu biz tek bir projemizle geçiyoruz. Şimdiden sizleri de açılış törenimize davet ediyorum” dedi.



5 + 5 YILDA BİN KİLOMETRE METRO HATTI



31 Mart Yerel seçimlerine 2 hafta kaldığını hatırlatan Uraloğlu, “ Bakanlığı döneminde de tanıdığım nerede bir deprem var, nerede sel var, nerede bir afet var orada bareti ve çizmesi ile tanıdığım bir Murat Kurum var. Beraberce birçok iş yaptık, çözüm odaklı oldu. Şimdi de İstanbul’a Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız tarafından aday gösterildi. İstanbul’umuzu 5 +5 yılda bin kilometre metro hattına çıkaracağız. Biz temel atmama törenleri ile değil hizmet ederek İstanbul’u tekrar şahlanışa geçireceğiz. Çekmeköy’de Ahmet Poyraz, Büyükşehir’de Murat Kurum kardeşimiz ile birlikte hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.