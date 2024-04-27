Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi: Karar Resmi Gazete'de

Düzenlemeyle lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek sattıkları ürünler için KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Bu oran alkollü içeceklerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden siparişle ya da gel-al yöntemiyle yaptıkları satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Yiyecek ve içeçek hizmetleri üzerine ruhsatı bulunmamasına rağmen müşterilerine yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde yapılan satışlar da düzenleme kapsamında olacak.

Tebliğ 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.