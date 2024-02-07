CHP: Bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır." ifadesini kullandı.



Taşcıer, yazılı açıklamasında, milyonlarca emeklinin, yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.



İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer, "Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı." değerlendirmesinde bulundu.



Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti.



Gamze Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir." ifadesini kullandı.

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