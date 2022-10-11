Çiğ süte zam geliyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütte tavsiye edilen fiyatın cumadan itibaren yüzde 13,3 zamlanacağını duyurdu.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 14 Ekim Cuma'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.



Çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ekim'de 5,70'den 7,5 TL'ye yükselmişti.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.