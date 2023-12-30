Çin, cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 209 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.



Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.



Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 209 milyar dolar fazla verdi.



Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi.



Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.

Çin'de yılbaşı tatilinde 1,56 milyon sınır aşırı seyahat bekleniyor Haberi Görüntüle