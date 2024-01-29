Çin emlak krizinde yeni gelişme: Evergrande için tasfiye kararı

Çin'deki gayrimenkul krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Borç batağındaki emlak devi Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verildi.



Hong Kong'da mahkemesi, yeniden yapılandırma önerisi getirmemesi üzerinde Evergrande'nin tasfiyesine karar verdi.



Kararın Çin'in finans piyasalarında dalgalanmalara yol açabileceği belirtildi. Son dönemlerde Çinli yetkililer borsadaki satışları engellemeye yönelik bazı adımları hayata geçirmişti.

YAPILANDIRMA GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANMADI



Çin'de emlak sektörü, ekonominin yaklaşık dörtte birine katkı sağlarken, Evergrande iki yıl önce temerrüde düştüğünü açıklamıştı.



330 milyar doların üzerinde yükümlülüğü bulunan şirket, son dönemlerde kreditörlerle yapılandırma görüşmeleri yapmış ancak sonuç alamamıştı.

HİSSELERİ ÇAKILDI



Mahkeme kararının ardından Evergrande hisseleri yüzde 20 düşüş yaşadı.



Kararın Evergrande’nin Çin dışındaki varlıklarının tasfiyesi için uygulanabileceği belirtildi.



