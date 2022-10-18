Çin menşeli cam elyafı takviye malzemeleri ithalatında önlem sürecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Çin menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.



Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.



Söz konusu ürünlerde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.



Gümrük idareleri, Çin menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,5-35,75'i oranında dampinge karşı kesin önlem tutarını tahsil edecek.​