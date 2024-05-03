ntv.com.tr

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları
Fed Başkanı Powell'dan faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyali

Fed Başkanı Powell'dan faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyali

Haberi Görüntüle

fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretti.

Ons altın, güne 2.308 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.311 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.403 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.921 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından gözler tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ABD tarım dışı nisan ayı verileri bugün saat 15:30'da açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 238 bin artması beklenirken, işsizlik oranının yüzde 3,8 olarak açıklanacağı öngörülüyor.

Mart ayında tarım dışı istihdam 303 bin ile beklentilerin üzerinde açıklanmıştı.

Fed, politika faizini beklentilere paralel yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve enflasyonu düşürmeye yönelik süreçte belirsizlik olduğunu söylemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...