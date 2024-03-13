Çinli emlak devi ödemeyi kaçırdı

Çin'in önde gelen emlak devi şirketlerinden Country Garden, ilk kez yuan cinsinden bir tahvilin kupon ödemesini kaçırdı.



Şirketin Çin'deki operayonları, 2026 vadeli yüzde 4,8 kupon ödemeli yuan cinsinden tahvil için dün vadesi gelen 96 milyon yuanlık kuponu ödemedi.



Şirketin temerrüt çağrısı yapılmadan önce ödeme için 30 işlem günü olduğu belirtildi. Kaynaklar, herhangi bir temerrüt çağrısı yapılmadan önce ödeme için 30 işlem günü ödemesiz süre olduğunu da belirttiler.



Country Garden, ekim ayında dolar cinsinden borcunu ödeyememiş ve piyasalar alt üst olmuştu. Şirket, daha önce yerel para cinsinden yükümlülüklerini yerine getirmişti.



Şirket ile ilgili Hong Kong'da bir dava açılmıştı. Mahkeme, bir alacaklının şirketi tasfiye etmek için yaptığı başvuru kabul etmişti. Söz konusu davanın şirket üzerindeki baskıyı artırabileceği bildirildi.