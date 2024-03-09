ntv.com.tr

Çinliler fiyatı daha düşürüyor: 9 bin 700 dolara 400 kilometre menzilli otomobil

Avrupalı markalar Çinli markaların ucuz modelleriyle rekabet edebilmek için 20 bin euro altı model geliştirmeye ve büyük ortaklıklar kurmaya çalışıyor. Çin'den gelen haberler ise rekabet için 20 bin euro seviyelerinin yetmeyebileceğini gösteriyor.

Çinliler fiyatı daha düşürüyor: 9 bin 700 dolara 400 kilometre menzilli otomobil

Avrupalı otomobil markaları Çin'den gelen ucuz otomobil akınına karşı çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bunun için dev ortaklık planları ve 20 euro altında model üretme çalışmaları yapan markalara karşı Çinliler de boş durmuyor. 

Çinli devi BYD geçtiğimiz yıl yaptığı büyük atılımla Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomoıbil üreticisi olmaıy başarmıştı. 

BYD'nin en ucuz modeli olan Seagull, yeni versiyonuyla artık daha ucuz hale geldi. Geçtiğimiz gün satışa sunulan Seagull EV Honor Edition, önceki versiyonuna göre  yüzde 5 ucuzlayarak 9 bin 700 dolardan başlıyor. 

Markanın 14 bin dolar seviyelerinde modelleri bulunuyordu. Geçtiğimiz hafta ise Tang, Han ve en çok satan modellerinden Yuan Plus'ın fiyatlarında indirime gitti. 

Çinliler fiyatı daha düşürüyor: 9 bin 700 dolara 400 kilometre menzilli otomobil - 1

305 VE 405 KİLOMETRE MENZİL

30,08 kWh ve 38,88 kWh BYD Blade batarya paketleriyle 305 kilometre ve 405 kilometre menzil sunan yeni Seagull EV, 75 beygir güç üretiyor. Modelin en üst donanımda fiyaıt 12 bin dolara çıkıyor. 

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...