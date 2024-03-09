Çinliler fiyatı daha düşürüyor: 9 bin 700 dolara 400 kilometre menzilli otomobil

Avrupalı otomobil markaları Çin'den gelen ucuz otomobil akınına karşı çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bunun için dev ortaklık planları ve 20 euro altında model üretme çalışmaları yapan markalara karşı Çinliler de boş durmuyor.



Çinli otomotiv devi BYD geçtiğimiz yıl yaptığı büyük atılımla Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomoıbil üreticisi olmaıy başarmıştı.

BYD'nin en ucuz modeli olan Seagull, yeni versiyonuyla artık daha ucuz hale geldi. Geçtiğimiz gün satışa sunulan Seagull EV Honor Edition, önceki versiyonuna göre yüzde 5 ucuzlayarak 9 bin 700 dolardan başlıyor.

Markanın 14 bin dolar seviyelerinde modelleri bulunuyordu. Geçtiğimiz hafta ise Tang, Han ve en çok satan modellerinden Yuan Plus'ın fiyatlarında indirime gitti.