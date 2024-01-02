ntv.com.tr

Çip gerilimi artıyor: Hollandalı dev şirkete Çin yasağı

Hollanda, ABD'nin kısıtlamalarının ardından çip makineleri üreticisi ASML'nin ihracat lisansını iptal etti.

Çip gerilimi artıyor: Hollandalı dev şirkete Çin yasağı

Küresel çip rekabetinde ilginç bir gelişme yaşandı. 'nin kısıtmaları nedeniyle Hollandalı şirkete 'e yasağı geldi.

Çip makineleri üreticisi ASML, ABD'nin ihracat kısıtlamalarının ardından hükümetinin bazı çip üretim ekipmanlarının Çin'e sevkiyatı için verdiği ihracat lisansını kısmen iptal ettiğini duyurdu.

ABD, ASML'nin 'Twinscan NXT1930Di' makinesinin herhangi bir ABD parçası içermesi halinde ihracatını kısıtlama hakkı veren yeni kuralları açıklamıştı.

Hollanda merkezli şirket, sevkiyatların belirli litografi sistemlerini içerdiğini söyledi. Açıklamada bu durumun Çin'deki az sayıda müşteriyi etkilediği kaydedildi.

ASML, çip devrelerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için lazer kullanan litografi sistemleri pazarında hakim üretici pozisyonunda yer alıyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan yeni Çin hamlesi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan yeni Çin hamlesi

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...