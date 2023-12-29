ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan yeni Çin hamlesi

Nvidia, ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kontrollerine uygun yeni bir oyun çipini piyasaya sürdü.



Nvidia yetklisi, yeni çipin ocak ayından itibaren Çinli kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Yetkili, çipin performans ve verimlilik açısından sıçrama yaratacağını ifade etti.



ABD hükümeti ile birlikte kapsamlı çalışma yaptıklarını belirten yetkili, yeni ürünün ihracat kontrollerine tam uyacak şekilde tasarlandığını açıkladı.

ANALİSTLERDEN ÇİNLİ RAKİP UYARISI

Biden yönetimi tarafından açıklanan ihracat kuralları Nvidia'nın A800 ve H800'ün yanı sıra en üst düzey oyun çipi RTX 4090'ın satışını engelliyordu. 'GeForce RTX 4090 D'nin ise Nvidia'nın resmi olarak piyasaya sürdüğü ilk Çin odaklı çip olacağı belirtildi.

Analistler, ABD'nin kısıtlamalarının Huawei gibi yerli şirketlerin ilerleme kaydetmesi için fırsatlar yaratabileceğini söylüyordu.

PAZARIN YÜZDE 90'I ELİNDE



Nvidia, Çin'in 7 milyar dolarlık yapay zeka çipi pazarının yüzde 90'ından fazlasını elinde bulunduruyor.

Kasım ayı başında Nvidia'nın Çin pazarına yönelik üç yeni yapay zeka çipini duyurabileceği bildirilmişti.



ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Nvidia'nın Çin'e satış yapabileceğini ancak en yüksek işlem gücüne sahip olan çipleri satamayacağını açıklamıştı.

