Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sıkıntımız fiyat istikrarında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Yılmaz, programda yaptığı konuşmada bütün olumsuzluklara rağmen ihracatın 256 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.
Turizm gelirinin 54 milyar doların üzerine çıktığını, istihdamın 32 milyon seviyesini aştığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
"SIKINTIMIZ FİYAT İSTİKRARINDA"
"Tarihimizde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1,1 trilyonun da üstüne çıktı. Bütün bunlar Türkiye'nin geçen yıl sağladığı başarılar. Nerede sıkıntımız var? Enflasyonda. Reel ekonomide gerçekten çok iyiyiz. Üretim, ihracat, büyüme ve turizm gelirlerimiz artıyor. Sıkıntımız fiyat istikrarında. Bu noktada da yeni planlarımızı, programlarımızı yapmış durumdayız. Orta vadeli programımızı hayata geçiriyoruz adım adım. İnşallah, o konuda da sonuçlar alacağız. Yıllık bazda sonuçların alınması biraz zaman istiyor. Bu mayıstan sonra, haziran, temmuz gibi, yaz döneminde yıllık bazda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. Mayısa kadar biraz yıllık seviye yüksek kalacak. Mayıstan sonra haziran, temmuz gibi yıllık bazda düşüşleri göreceğiz. 2025 yılında orta vadeli programımıza göre yüzde 15'lere düşecek. 2026'da ise Allah'ın izniyle yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağız. Bu bir süreç."
Plan ve programı yaptıklarını, adım adım bunu hayata geçirdiklerini bildiren Yılmaz, gündelik, haftalık birtakım hadiseler olabileceğini, önemli olanın siyasi istikrar, planlı, programlı hareket etmek olduğuna işaret etti.
Bunlar yapıldığı sürece sonuç almamak diye bir şeyin söz konusu olamayacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"VATANDAŞIMIZ KİME GÜVENECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
"Bu sonuçları aldıkça toplumun geniş kesimleriyle, emeklilerimiz başta olmak üzere, çalışanlarımızla bunun nimetlerini de bugün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Halkımız niçin bize güveniyor? Bizim siyasetteki anlayış şudur, yapamayacağımız şeyi söylememek, söylediğimiz şeyi yapmak. Güven dediğimiz şey de böyle oluşur zaten. Söylediğini yapmayana yapamayacağını söyleyene kimsenin güveni olmaz. Diğer partiler, diğer birtakım genel başkanlar çok şeyler söylüyorlar. Ama vatandaşımız basiretli, ferasetli. Vatandaşımız bunların bu işlerin altından kalkamayacağını, kime güveneceğini gayet iyi biliyor."
"PROGRAMIMIZA GÜVENİN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"
Uyum içinde ne yaptığını bilen, dünyayı bilen bir ekibe sahip olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu ekiple adım adım bu ülkemizi büyütmeye, büyümenin nimetlerini de tüm toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Olabilir, depremdir, başka faktörlerdir. Tam olarak her konuda istediğimizi yapamıyor olabiliriz ama Türkiye bu ağır deprem yükünün altından kalktıkça ekonomisi büyüdükçe toplumumuzun geniş kesimlerine çok daha farklı hizmetleri ulaştıracaktır. Programımıza güvenin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bütçe açıklarımız tahminlerden çok daha düşük seviyede. Merkez Bankamızın rezervleri, geçen yıl mayısa göre oldukça yüksek düzeyde, 130 milyar dolarlar civarında. CDS dediğimiz ülke risk primimiz 700'lerden, 300'lere kadar gerilemiş durumda. Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin notunu arttırmaya başladılar. Niye bunu yapıyorlar? Siyasi güven ve istikrar var. Etkili politikalar uygulandı. Bu işin sonucunu onlar da görüyorlar. Dolayısıyla şimdiden notları arttırmaya başladılar. Programımız hayata geçtikçe bunların devamı da gelecektir." dedi.
"SPEKÜLASYONLARA HİÇBİR ŞEKİLDE PRİM VERMEYİN"
Türkiye'nin çok daha iyi günlere adım adım gideceğini belirten Yılmaz, "Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bazıları tezvirat yapıyorlar. Efendim bu seçimlerden sonra şu olacak, bu olacak. Ülkede şöyle şeyler değişecek. Bunlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Spekülasyonlara, manipülasyonlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğine, bizlerin söylediğine, yetkili kurumların ifadelerine bakın. Yetkin bilim adamlarının, analistlerin söylediklerine bakın. Sosyal medyada dedikodularla ekonomik politikalarımıza gölge düşürmeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.
Orta vadeli programlarını ilan ettiklerini, arkasında da büyük bir siyasi irade olduğunu kaydeden Yılmaz, programın açık ve şeffaf olduğunu aktardı.
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