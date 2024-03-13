Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sıkıntımız fiyat istikrarında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Yılmaz, programda yaptığı konuşmada bütün olumsuzluklara rağmen ihracatın 256 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.

Turizm gelirinin 54 milyar doların üzerine çıktığını, istihdamın 32 milyon seviyesini aştığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"SIKINTIMIZ FİYAT İSTİKRARINDA"



"Tarihimizde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1,1 trilyonun da üstüne çıktı. Bütün bunlar Türkiye'nin geçen yıl sağladığı başarılar. Nerede sıkıntımız var? Enflasyonda. Reel ekonomide gerçekten çok iyiyiz. Üretim, ihracat, büyüme ve turizm gelirlerimiz artıyor. Sıkıntımız fiyat istikrarında. Bu noktada da yeni planlarımızı, programlarımızı yapmış durumdayız. Orta vadeli programımızı hayata geçiriyoruz adım adım. İnşallah, o konuda da sonuçlar alacağız. Yıllık bazda sonuçların alınması biraz zaman istiyor. Bu mayıstan sonra, haziran, temmuz gibi, yaz döneminde yıllık bazda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. Mayısa kadar biraz yıllık seviye yüksek kalacak. Mayıstan sonra haziran, temmuz gibi yıllık bazda düşüşleri göreceğiz. 2025 yılında orta vadeli programımıza göre yüzde 15'lere düşecek. 2026'da ise Allah'ın izniyle yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağız. Bu bir süreç."



Plan ve programı yaptıklarını, adım adım bunu hayata geçirdiklerini bildiren Yılmaz, gündelik, haftalık birtakım hadiseler olabileceğini, önemli olanın siyasi istikrar, planlı, programlı hareket etmek olduğuna işaret etti.



Bunlar yapıldığı sürece sonuç almamak diye bir şeyin söz konusu olamayacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"VATANDAŞIMIZ KİME GÜVENECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"



"Bu sonuçları aldıkça toplumun geniş kesimleriyle, emeklilerimiz başta olmak üzere, çalışanlarımızla bunun nimetlerini de bugün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz. Halkımız niçin bize güveniyor? Bizim siyasetteki anlayış şudur, yapamayacağımız şeyi söylememek, söylediğimiz şeyi yapmak. Güven dediğimiz şey de böyle oluşur zaten. Söylediğini yapmayana yapamayacağını söyleyene kimsenin güveni olmaz. Diğer partiler, diğer birtakım genel başkanlar çok şeyler söylüyorlar. Ama vatandaşımız basiretli, ferasetli. Vatandaşımız bunların bu işlerin altından kalkamayacağını, kime güveneceğini gayet iyi biliyor."