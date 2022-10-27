Demir cevheri fiyatları düştü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatlarında düşüş gerçekleşti.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 654 yuan ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2,3 ekside ton başına 655,50 yuandan (90,90 dolar) kapandı.



Dalian demir cevheri Haziran'da 890 yuan ile gördüğü zirve seviyeden yaklaşık yüzde 26 gerilerken, yüzde 62 demir içerikli demir cevherinin spot fiyatları dün 92 dolar ile 11 ayın dip seviyesini gördü.



Singapur emtia borsasında işlem gören ekim teslimatlı demir cevheri yüzde 0,9 gerileyerek ton başına 85,75 dolar ile Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,3, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,2 artış kaydetti.



Paslanmaz çelik ise yüzde 0,3 yükseldi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,5, kok vadeli fiyatları yüzde 1,1 geriledi.

