Demir cevheri fiyatları yükseldi

Demir cevheri fiyatları, teknik destek sayesinde artış gösterdi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 2,2 gerileyerek 599,50 yuan ile 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,4 yükselerek ton başına 615,50 yuandan (84,21 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,6 gerileyerek 76,70 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0,5, paslanmaz çelik yüzde 0,1 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,6 yükselirken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,1 geriledi.



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