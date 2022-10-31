Demir cevheri fiyatlarında iki yıl sonra en büyük aylık düşüş

Demir cevheri vadeli fiyatları dünyanın en büyük çelik üreticisi olan ülkeye dair görünüm üzerindeki belirsizliği artırmasıyla kayıplarını artırdı.



Dalian'da demir cevheri kontratı ekimde yüzde 15'ten fazla gerileyerek ayı Şubat 2020'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş ile kapatmaya hazırlanıyor.

Çin'de resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, küresel talepteki yavaşlama ve katı Covid-19 kısıtlamalarının üretimi sekteye uğratması nedeniyle Reuters anketine katılan analistlerin öngördüğü 50 seviyesinin altında değer aldı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 602,50 yuan ile 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 4,1 gerileyerek ton başına 606,50 yuandan (83,31 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 75 dolarla iki yılın dip seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,5 gerileyerek ton başına 77,90 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 3,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 2,7, paslanmaz çelik de yüzde 2,2 geriledi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 3,6, kok vadeli fiyatları yüzde 4,6 geriledi.

