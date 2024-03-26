Deprem bölgesi için 500 milyon euro finansman desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon euroluk yeni finansman desteği verilecek.



EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.



Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı.



Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.

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