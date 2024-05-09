Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) alımlarının etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,25 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 34,69 civarında alıcı buluyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklenmeye devam ediyor.



Analistler, ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına devam etmesine neden olduğunu belirtirken, Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürdüğünü kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülürken, analistler, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.



ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini belirten analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.



Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

