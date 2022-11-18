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Doğalgaz destek ödemeleri başladı

SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeler başladı.

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

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Doğalgaz destek ödemeleri başladı.

Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgazda ödemeleri başladı.

Bakan Yanık, açıklamayla birlikte, ''Hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik. Isı haritası baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL 2 bin  500 TL arasında değişiyor” ifadesine de yer verdi.

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