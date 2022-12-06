Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kanal 24'de katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgazda yapılan sübvansiyonların fiyatlarda artışa neden olup olmayacağı sorusu soruldu.

Şu an için elektrik ve doğalgazda zam öngörüsü olmadığını belirten Dönmez, hükümetin vatandaşlara yönelik sübvansiyonlarının süreceğini söyledi. Dönmez, geçtimiz yıl elektrik ve doğalgazda 80'i doğalgaz olmak üzere 100 milyar liralık sübvansiyon sağlandığını ifade etti.

YENİ PETROL REZERVİ

Bakan Dönmez'e Şırnak Gabar Dağı bölgesinde yeni bir petrol rezervi bulduğuna dair haberler de soruldu. Bölgedeki sismik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dönmez, yakın bir zamanda bölgede keşif amaçlı sondajların başlayacağını vurguladı. Bakan Dönmez, "Bazı rakamlar telaffuz ediliyor, ama netleştirmeden de açıklamak istemiyoruz. Açıkladığımızda da son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir." ifadesini kullandı..