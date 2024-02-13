Dolar bugün ne kadar? (13 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş sürüyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 30,72, euro/TL 33,08 seviyesinde işlem görüyor.



Yatırımcılar bugün ABD'de açıklacak ocak tüketici fiyatları endeksi verilerini takip edecek. Cuma günü açıklanacak üretici fiyatları endeksi verileri izlenecek.



Reuters anketine katılan ekonomistler ABD'de bir önceki ay yüzde 3,4 seviyesinde olan TÜFE'nin ocakta yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Yıllık çekirdek TÜFE'nin ise ocakta aralıktaki yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 3,7'ye inmesi bekleniyor.



Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.



Piyasalar, Fed'in martta yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.

