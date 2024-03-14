Dolar bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası (TCMB) dün TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Son kararların ardından TL kredi ve mevduat faizlerinde artışlar kaydedildi.



Ticari kredi faizlerinde de belirgin artış görüldü. Bazı bankalar dün ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar düşürdü.



Ayrıca bankalar, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını da düşürdü.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, seçim sonrasında enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini ifade etti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul'da bankacılarla iftar yemeğinde bir araya geldi; toplantıda son sıkılaştırma adımları ve etkileri değerlendirildi.

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