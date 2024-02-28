Dolar bugün ne kadar? (28 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verileri takip edilecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin 2024 görünümünü, makro politikalarını ve yatırım iklimine ilişkin görüşleri paylaştı.



Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve Türk iş dünyası ile de görüştü.



TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5,3 oldu.



Diğer taraftan bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta 6 milyar dolara yakın düşüş kaydetti.