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Döviz kredisine talep artıyor

Döviz cinsi kredilere talep artıyor. TL kredi faizleri yükselirken, yabancı para kredi tarafında hareketlilik arttı.

Döviz kredisine talep artıyor
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26 Nisan haftasında yabancı para krediler 4,7 milyar dolar artışla 140,6 milyar dolara çıkarken, yılbaşından bu yana yaşanan artış 12 milyar doları buldu.

Aynı hafta dolar cinsi ticari faizleri yüzde 8,47’ye çıkarken, euro cinsi ticari kredi faizleri yüzde 6,98’e indi.

Yabancı para kredilerdeki bu artışın çoğunluğunun euro cinsi krediler olduğunu söyleyen bankacılar, TL kredilerde faizlerin çok yüksek seyretmesinin yabancı para kredilere ilgiyi artırdığını söylüyor.

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