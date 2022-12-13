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Eczanelerde ilaç fiyatı düzenlemesi öne çekiliyor

Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmek için çalışmalara başladı.

Eczanelerde ilaç fiyatı düzenlemesi öne çekiliyor

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

Gerçekleştirilecek düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

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