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Ekonomistlerin mart ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon tahmini belli oldu
İstanbul'da mart ayında enflasyon arttı

İstanbul'da mart ayında enflasyon arttı

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 69,32

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

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