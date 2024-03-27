Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?



Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.



2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.



Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,53 olarak belirlendi.