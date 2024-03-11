Elektrikli eşya ve mobilya satışları uçtu

Perakende satışlar aylık son 6 ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti. Satışlar aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Alt kalemler incelendiğinde en hızlı artış elektrikli eşya ve mobilyada yaşandı. Elektrikli eşya ve mobilya aylık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.

Söz konusu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

