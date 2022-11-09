ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.



Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.



Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.



Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 3,95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı.

HİNDİSTAN'DAKİ ÇALIŞANLARININ YÜZDE 90'I İŞTEN ÇIKARDI

Diğer taraftan, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, Hindistan’da büyük bir işten çıkarma operasyonu gerçekleştirdi.



The Straits Times’ın haberine göre, Hindistan’da 200’den fazla çalışanı olan Twitter, çalışanlarının büyük bir kısmının işine son verdi.



Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90’ı işten çıkarılırken bu kişilerin yüzde 70’ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu.



Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi.



Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım’da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.