Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır?

Bakan Işıkhan'ın "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" açıklamasının ardından, emekli promosyon güncellemesi hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Pek çok emekli güncelleme işlemini nasıl ve nereden yapacağını merak ediyor.



BAKAN IŞIKHAN'DAN PROMOSYON AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.



Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."



EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?



Emekli promosyon güncellemesi, banka şubeleri aracılığı ile yapılıyor.



Emekli vatandaşlar, maaş ödemesini almak istediği banka şubelerine gidip başvurularınıı yapabilir.



Her bankanın emekliler için farklı promosyon kampanyaları bulunuyor.



