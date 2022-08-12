Emlakçılar Odası Başkanı'ndan 'ev arkadaşı' uyarısı

Salgın, arz talep dengesinin bozulması, yabancı etkisi... Bu nedenler başta olmak üzere birçok ilde ev kiralarında ciddi artış yaşandı.

İstanbul'un bazı semtlerinde son bir yılda artış oranı yüzde 100'ü çoktan geçmiş durumda.

Hal böyle olunca megakentte özellikle öğrenciler, tek başına karşılamakta zorlandıkları kira miktarını bölüşmek için ev arkadaşı arama başladı. Ancak İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan da konuya ilişkin uyarı geldi.

''İŞGALCİ DURUMA BİLE DÜŞÜYORLARDI''



Genelde kira sözleşmelerinde evde kaç kişi yaşayacağına yönelik bilgilerin yer aldığını söyleyen Aşa, ''Genelde bizzat muhatap olunacak kişilere kiracı olarak bakıyoruz. Bir kişi evi tutuyor ev sahibinin bilgisi doğrultusunda yanında 3 kişi kalıyor. Fakat kiracı gittiği zaman ev sahibi, kiracının ev arkadaşını muhatap alamıyor. Eskiden işgalci durumuna bile düşüyorlardı" dedi.

"MAL SAHİBİNİN HABERİ OLMADAN EV ARKADAŞI ALINAMAZ"



Aşa ev sahiplerinin kiracı sayısında göre kira tespit ettiğini belirtti.



"3 kişi kalacaksanız şu fiyat 2 kişi kalacaksanız bu fiyat diyebiliyor. Bunun dışında suistimal eden kiracılarda var. Kiracı odasını kiraya veriyor'' diyen Aşa, bu durum son zamanlarda daha da yaygınlaştığını açıkladı.



Aşa, ''Ev sahibi ile konuşulup muvafakat alınıp bu ev başka biriyle paylaşılabilir ibresi konulmalıdır. Bu yok ise kanunen kişi muhatap alınarak bir başka kişiye devir veya ciro edilemez" diye konuştu.

ARŞİV VİDEO: KİRACIYA İHTAR YAĞIYOR