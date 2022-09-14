En zengin ABD'lilerin servetine enflasyon darbesi

ABD'de enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed'in daha agresif faiz artışları yapacağı beklentisiyle ABD borsalarında dün yaşanan sert düşüş, milyarderlerin servetinin erimesinde etkili oldu.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 9,8 milyar dolar, Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti 8,4 milyar dolar azaldı. Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin ve Steve Ballmer'in de servetleri 4'er milyar dolardan fazla geriledi. En zenginler listesinde yer alan Warren Buffett ve Bill Gates'in serveti de sırasıyla 3,4 milyar dolar ve 2,8 milyar dolar azaldı.



Bloomberg HT'nin haberine göre, dün ABD'de S&P 500 Endeksi yüzde 4,4 ile Haziran 2020'den beri en büyük düşüşü kaydederken teknoloji ağırlıklı Nasdaq borsası yüzde 5,5 düşmüştü.

GEÇEN AY 78 MİLYAR DOLAR ERİMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ay yaptığı 8 dakikalık konuşma da ABD'li milyarderlerin servetinin 78 milyar dolar erimesine neden olmuştu.

SERVETLERİ BU YIL 1,2 TRİLYON DOLAR ERİDİ



Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti yıl başından bu yana yaklaşık 1,2 trilyon dolar eridi.