Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve teklifin ilk imza sahibi AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifin 16 maddeden oluştuğunu belirten Güler, teklifin çeşitli değişiklikler öngördüğünü aktardı.



Türkiye'nin milli maden ve enerji politikalarını değişen uluslararası koşullara uygun hale getirmeyi, kaynakları ve potansiyeli Türkiye Yüzyılı hedefine yürürken etkin ve verimli kullanmayı arzu ettiklerini dile getiren Güler, kanun teklifi hazırlığında bunları dikkate aldıklarını söyledi.



Abdullah Güler, temel amaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak, yetersiz kalan bazı hukuki düzenlemeleri yapmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Getirilen düzenlemeyle, Maden Kanunu kapsamında uygulanan UMREK Raporlama Sistemi üzerinde değişikliklere imza atacağız. UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanmasına da bu kanun teklifimizde yer veriyoruz. Teklifimizle içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar, Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkan sağlanacak."



LNG DE KANUN TEKLİFİNDE



Sıvılaştırılmış doğalgazla ilgili de teklifte düzenlemelerin bulunduğunu aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:



"Teklifimizle, doğalgazın sıvılaştırılma faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaçlanmıştır. Böylelikle son dönemde yaşanan enerji krizleri nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere ülkemiz üzerinden gerek boru hatlarıyla gerekse LNG olarak yoğun şekilde artan ihracat talepleri bakımından hem yerli üretim doğalgazımızın hem de farklı kaynaklarından ülkemize ithal edilen doğalgazın ülkemizde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak hazırlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına teklifimizde yer verdik."



AFET BÖLGELERİ İÇİN DÜZENLEME



Güler, Türkiye'nin "doğalgazda ticaret merkezi olma" hedefi çerçevesinde yüzen LNG terminallerine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından depolama tesislerinden farklı istisnai düzenlemeler yapılabilmesine imkan tanınacağını belirtti.



Mevcut depolama tesislerinin, kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla sisteme girişe ilişkin hükümlerden muaf tutulmasının hedeflendiğini kaydeden Güler, "Her ülke için ayrı ayrı ihracat lisansı verilmekteyken birden fazla ülke için tek ihracat lisansı verilmesiyle de bu uygulamayı hayata geçirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.



Deprem durumlarında vatandaşların enerjiye hızlı ulaşmasını sağlamak için farklı bir düzenlemenin hayata geçirileceğinin altını çizen Güler, "Olağanüstü Hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara hızlı ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza yetki veriyoruz." dedi.

