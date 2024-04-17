Engelli ve eski hükümlülere hibe destekleri artırıldı

Engelli ve eski hükümlülere verilen hibe desteğinde artışa gidildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımında, "İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Buna göre kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteği 150 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi.



Eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği 110 bin TL’den 300 bin TL’ye, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 150 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı.

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