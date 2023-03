Et fiyatı 2 ayda yüzde 50 arttı

Öte yandan fiyatlardaki hızlı artış ucuza et satışı yapılan Et ve Süt Kurumu mağazalarında yoğunluğa neden oldu.



İstanbul Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu Şubesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Et ve Süt Kurumu'nda, kasapta 270 liraya satılan kıymanın 100 lira, 150 ile 330 arasında satılan kırmızı etin ise 36 ile 116 lira arasında değişen fiyatlara satıldığı öğrenildi.

