Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.



Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 düştü.



AB'de de inşaat üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 geriledi.



AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,3 ile Avusturya'da, yüzde 7,9 ile Almanya'da ve yüzde 6,3 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,5 ile Macaristan'da, yüzde 2,1 ile Fransa'da ve yüzde 0,9 ile İsveç'te ölçüldü.



Yıllık bazda ise inşaat üretimi İspanya'da yüzde 8,3, Portekiz'de yüzde 4,4 ve Çekya'da yüzde 3,7 artarken, Hollanda'da yüzde 12,9, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Avusturya'da yüzde 5,9 geriledi.

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