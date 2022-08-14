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Ev sahiplerine uzmanından uyarı: Boş daireye perde takın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birilerine kiraya vermeleri ile ilgili olarak, ''Ev sahipleri evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstermeli'' dedi.

Haberler 14.08.2022 - 12:47

Ev sahiplerine uzmanından uyarı: Boş daireye perde takın

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Dolandırıcıların yeni yöntemi boş gördükleri evlerin çilingir yardımıyla açtırıp ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiralamaları oldu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den de bu konuya ilişkin önemli bir uyarı geldi.

Şahin, ''Adam evini boş bırakıp gidiyor. 6 ay 1 sene kadar da evine uğramıyor. Daha sonra bir geliyor ki evinde kiracı var. O kiracıyı da çıkartana kadar mahkeme ile uğraşıyor'' açıklamasında bulundu. 

''BOŞ YERİ PERDE İLE DOLU GÖSTERİN''

Ev sahiplerinin evleri kirada değilse ve boşsa orayı bir perde ile kapatarak, mutlaka dolu göstermeleri gerektiğini belirten Mahmut Şahin;  ''Boş daire dolandırıcının iştahını açıyor. Bir çilingir götürüp 100 TL veriyorlar ve iş bitiyor'' diye konuştu.

Dolandırıcıların boş evlerin dışında içerisinde kiracı bulunan evlere de gelerek, kiracıyı çıkartmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Şimdi düşünün ev var, içerisinde bir kiracı var. Kiracı evi kiralamış ve oturuyor. Fakat bir başkası ben buranın ev sahibiyim diye gelip o kiracıyı çıkarmaya çalışıyor. Baktılar bir yaptırım yok, şimdi içerde oturan kiracıya kadar teşebbüs edebiliyorlar, ‘biz evi satacağız, kiraya vereceğiz çıkın’ diyebiliyorlar''

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