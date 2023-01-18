Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi

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Son dakika haberi!

Yeni yılın ilk haftasından itibaren maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren site yönetimleri iadatlara yüzde 40'ın üzerinde zam yaptı.

Zam sonrası İstanbul'daki bazı sitelerdeki evlerin aidatları 8 bin liraya kadar çıktı.



Aidatların kiralarla yarışacak seviyeye gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

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Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) verilerine göre en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor.

Şikayetleri artan 'fahiş' aidat zamlarına karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.



Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü‘nün ismi Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Kurulan özel birim, mevzuat çalışmaları yapacak. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesi sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır" denildi.

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AİDATLARA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?



Apartman veya site aidatlarına itiraz ancak kat malikleri genel kuruluna katılım ile mümkün. Kurula ev sahipleri katılırken kiracılar sadece ev sahibinin vekaleti olması halinde katılabiliyor.

Kurulda kararlar (yönetici seçimi haric) yüzde 51 oy ile alınıyor. Kararlar alındığında toplantıya katılmayan kat malikinin karara itiraz edebilmesi için 6 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açması dışında bir yol bulunmuyor.

Toplantıya katılıp olumsuz oy verenler için de toplantı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bu davanın açılması gerekiyor.



