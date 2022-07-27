Site aidatları için düzenleme talebi

Son dönemde sitelerin aidat ücretleri kiralarla yarışmaya başladı.

Son bir yıldaki yüzde 100'ün üzerindeki artışla İstanbul'daki bazı sitelerde aidat ücretleri 10 bin liranın üzerine çıktı.



Pek çok ev sahibi ve kiracı ise yüksek iadatlardan şikayetçi. Site yönetimleri artışa gerekçe olarak artan giderleri, personel maaşlarını ve tesislerin artan bakım maliyetlerini gösteriyor.

Ancak keyfi aidat artışı yapıldığına yönelik şikayetler giderek artınca ev sahipleri çeşitli derneklere üye olarak harekete geçti. Aidat mevzuatı ile ilgili Meclis'e ve bakanlıklara yeni düzenleme talep edildi.

Yönetmelik için ilgili bakanlıklar ve Meclis'e konunun iletildiğini söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç, "Bu kadar yoğun toplu yaşam alanının, tesisinin olduğu sitelerin hala 1965 yılında yazılmış yönetmeliğe tabi tutulması kat maliklerine ve halkımıza zarar vermektedir" dedi.

PROFESYONELLEŞME ŞART

Bir diğer konuda site yönetimlerinin profesyonelleşmesi... "Ülke genelinde her önüne gelen site yöneticisi olabiliyor. Sektörde standart oluşmamış" diyen Güvenç, "Profesyonel yönetim şirketlerinden destek laınması gerekmektedir" diye konuştu.

"GENEL KURUL OLMADAN ZAM YAPILAMAZ"

Peki bir yıl içinde yönetim kaç defa zam yapabiliyor? Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, bir yönetimin kendi iradesiyle artış yapma hakkı olmadığını söyledi. Sandalcı, "Yönetim ciddi bir enflasyon gideri yaşandığını düşünüyorsa olağanüstü genel kurula gidip bütçe revizyonu yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ancak genel kurul toplantılarına katılımın az olması, az sayıda kişi ile alınan kararlara tüm site sakinleri uymak zorunda kalıyor.