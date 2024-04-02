FAST sisteminde işlem tutar limiti 100 bin liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'te işlem tutar limitlerinin yükseltileceğini açıkladı.

4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya çıkartılacak.

FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecek.

Düzenleme yapılırken kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

