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FDIC: Banka iflaslarından doğan maliyeti büyük bankalar karşılamalı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC), son banka iflasları nedeniyle karşı karşıya kaldığı yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyeti büyük bankaların ödemesini istediği bildirildi.

FDIC: Banka iflaslarından doğan maliyeti büyük bankalar karşılamalı

Bloomberg'in konu hakkında bilgisi olan isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, son banka iflaslarından kaynaklanan yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan FDIC'nin söz konusu maliyetin büyük bir kısmını ülkenin en büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde, yetkililerin, maliyetin büyük bir kısmını çok daha büyük finansal kuruluşlara yönlendirerek topluluk bankaları üzerindeki baskıyı sınırlamak istediği belirtildi.

Bunun JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi bankaları milyarlarca dolarlık katkı sunmasını gerektirebileceğine işaret edilen haberde, söz konusu değerlendirmenin boyutunun ve zamanlamasının belirlenmesine yönelik görüşmelerin erken aşamada olduğu kaydedildi.

FDIC Başkanı Martin Gruenberg, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturumda, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının 128 milyar dolar büyüklüğündeki mevduat fonuna maliyetinin 20 milyar dolar, Signature Bank'ın maliyetinin ise 2,5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.

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