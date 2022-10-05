FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayında FED toplantısı var mı? (2022 FED toplantısı tarihleri)

FED faiz kararı ne zaman? sorusunun yanıtı, piyasalarda yatırımları bulunan birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvim sonrası FED toplantı tarihleri belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayında FED toplantısı var mı?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takviminde ekim ayı toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED'in bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED ekonomik öngörülerini açıklayacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE?



Son toplantıda FED üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

FED Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada faiz artırım hızının verilere bağlı olacağını söyledi.



Son toplantının ardından yaptığı açıklamada Powell, ana hedeflerinin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek olduğunu söyledi. 'Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullanan Powell, "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz" ifadelerini kullanmıştı.

