ABD'de bankacılık sektörünün karı ilk çeyrekte yüzde 79,5 arttı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 568 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi.



Açıklamada, bankaların karının ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 79,5 arttığı kaydedildi.



Söz konusu artışta faiz dışı giderlerdeki 22,5 milyar dolarlık düşüşün etkili olduğu belirtilen açıklamada, yüksek faiz dışı gelir ile düşük karşılık giderlerinin de bankaların karında bu çeyrekte yaşanan artışa katkıda bulunduğu aktarıldı.



FDIC Başkanı Martin Gruenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede bankacılık sektörünün ilk çeyrekte dayanıklılık göstermeye devam ettiğini belirtti.



Bankacılık sektörünün karının toparlandığına, varlık kalitesi ölçümlerinin genel olarak olumlu seyrettiğine ve sektörün likiditesinin istikrarlı olduğuna işaret eden Gruenberg, "Ancak bankacılık sektörü, halen enflasyonun devam eden etkileri, piyasa faiz oranlarındaki oynaklık ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle ciddi aşağı yönlü risklerle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.



Gruenberg, başta ticari gayrimenkul ve kredi kartları olmak üzere bazı kredi portföylerindeki bozulmanın da izlenmeye devam ettiğini kaydetti.