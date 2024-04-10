Fitch, Çin’in not görünümünü negatife düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’in kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü.



Fitch, Çin’in kamu maliyesi beklentilerine yönelik artan riskleri gerekçe göstererek uzun vadeli yabancı para cinsinden not görünümünü negatife çekti.



Kuruluştan yapılan açıklamada, artan ekonomik belirsizlikler ve büyüme modelini emlak piyasasının yönlendirdiği bir modelden uzaklaştırma çabalarının derecelendirme perspektifinden bakıldığında mali tamponları aşındırdığı belirtildi.



Moody’s de geçen sene Aralık ayında ülkenin not görünümünü negatife düşürmüştü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin