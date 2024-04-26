Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Kuruluş, Türkiye'nin yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdiğini ifade etti.



Kuruluşun değerlendirmesinde, Türkiye'de mayıs seçimlerinden sonra uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandıklarını belirtildi.



Raporda, "Hükümetin bu yılın geri kalanında harcamalardaki artışı azaltarak mali açığı düşüreceğine inanıyoruz. Enflasyonda ciddi düşüş ve dış kırılganlıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Değerlendirmede "Politikadaki tutarlılığın iyileşmesi, enflasyonun düşmesini, cari açığın azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyebilir." denildi.