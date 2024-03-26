Fransa'dan vergi kararı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin artan bütçe açığına rağmen vatandaşlara yönelik daha fazla vergi getirmeyeceğini söyledi.



Le Maire, yüksek vergiler yerine daha sıkı bütçelerle açığın azaltılacağını belirtti. Fransız Bakan, "Elimizi Fransız halkının cebine koymadan da kamu harcamalarında kesinlikle bazı kesintiler yapabiliriz" dedi.



Fransa'da 2023 yılında bütçe açığı 154 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam GSYH'nın yüzde 5,5'ine karşılık gelirken, Avrupa Birliği'nin yüzde 3 eşiğinin üzerinde bulunuyor.



AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu karar 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

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