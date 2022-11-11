FTX iflas süreci başlattı, şirketin CEO'su Bankman-Fried istifa etti

Kripto para borsası FTX, ABD’de iflas süreci başattı.



Şirketten yapılan açıklamada, CEO Bankman-Fried’in de istifa ettiği, yerine John J. Ray’in atandığı belirtildi. Bankman Fried, 19 milyar dolarlık varlığını tamamen kaybetti.



FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX borsasının yatırımcıya ait yaklaşık 10 ila 50 milyar dolarlık varlığı batırdığı belirtiliyor.



Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.



Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

LİKİDİTE SORUNU YAŞANMIŞTI



Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.



Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.



ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.



FTX TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

FTX Türkiye'den yapılan açıklamada, FTX TR hesaplarında bulunan kripto para bakiyelerinin güncel değerinde otomatik olarak Türk Lirası'na çevrileceği belirtildi.

Çevrilen paranın kullanıcıların banka hesaplarına gönderileceği kaydedilen açıklamada, "Kripto para yatırma çekme ve TRY yatırma işlemleri açık değildir. Kripto para yatırma çekme ve TRY yatırma işlemleri yapmaya çalışan kullanıcılarımızın hesaplarına kesinlikle yansımayacaktır" denildi.