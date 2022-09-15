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Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın 8,5 ayında (Ocak-15 Eylül), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 gerilediğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 15:17

Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

Rus doğalgaz devi Gazprom, ihracatının yüzde 38,8 düştüğünü duyurdu.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8,5 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 gerileyerek 300,8 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,8 azalarak 84,8 milyar metreküp oldu.

Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, 10 Eylül’de günlük sevkiyat rekorunun da kırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.

Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü - 1

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